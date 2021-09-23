Россия потратит 7,6 млрд рублей на попытку сделать процессор лучше, чем у NVIDIA

Как отмечает источник со ссылкой на официальную презентацию проекта, процессор «Нейро-Б» нужен для программно-аппаратных комплексов интеллектуального распознавания лиц, поиска преступников, выявления потенциальных угроз и прогнозирования возможных инцидентов. По мнению Алексея Мохнаткина, замгендиректора НТЦ «Модуль», предприятия-участника проекта, российские процессоры будут выгоднее по цене и выше по производительности, чем чипы от NVIDIA и Tesla.

В случае успеха применение процессоров может быть расширено на беспилотники, системы цифровой медицины, «Умный город» и т.п. Отмечается, что заказывать процессоры будут у трёх ведущих российских производителей электроники: НТЦ «Модуль», НПЦ «Элвис» и ГК «Элемент».