Россия потратит 7,6 млрд рублей на попытку сделать процессор лучше, чем у NVIDIA

Компьютеры
Сегодня в 22:30
1 мин.
Россия потратит 7,6 млрд рублей на попытку сделать процессор лучше, чем у NVIDIAСейчас проект на этапе согласования
Как стало известно, на заседании экспертной комиссии по использованию электроники, которая занимается и вопросами импортозамещения, на согласование вынесен проект разработки российского ИИ-процессора «Нейро-Б». Предварительная стоимость проекта – 12,87 млрд рублей, из них 7,6 млрд – собственно разработка процессора.
Как отмечает источник со ссылкой на официальную презентацию проекта, процессор «Нейро-Б» нужен для программно-аппаратных комплексов интеллектуального распознавания лиц, поиска преступников, выявления потенциальных угроз и прогнозирования возможных инцидентов. По мнению Алексея Мохнаткина, замгендиректора НТЦ «Модуль», предприятия-участника проекта, российские процессоры будут выгоднее по цене и выше по производительности, чем чипы от NVIDIA и Tesla.
В случае успеха применение процессоров может быть расширено на беспилотники, системы цифровой медицины, «Умный город» и т.п. Отмечается, что заказывать процессоры будут у трёх ведущих российских производителей электроники: НТЦ «Модуль», НПЦ «Элвис» и ГК «Элемент».