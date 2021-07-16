Россия потратит около 30 миллиардов рублей на создание собственного процессора

Основой для проекта станет архитектура RISC-V, пишут Ведомости. При этом в его разработке примут участие специалисты компании Yadro.

Если всё пойдёт по плану, то процессор будет готов уже к 2025 году. Ожидается, что им будут оснащаться компьютеры, работающие непосредственно в структурах самого Ростеха. Также CPU могут внедрить в подведомственные учреждения Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава.

Госкорпорация намерена продать 60 тыс компьютеров на базе новых процессоров уже в 2025 году. При этом выручить с них планируется около 7 млрд рублей.