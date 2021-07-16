Компьютеры
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Россия потратит около 30 миллиардов рублей на создание собственного процессора

Интересно, сможет ли проект стать прибыльным?
В сети появилась информация о ближайших планах компании Ростех. Оказалось, что госкорпорация хочет вложить около 30 млрд рублей на разработку первого отечественного процессора нового поколения.
Россия потратит около 30 миллиардов рублей на создание собственного процессора

Основой для проекта станет архитектура RISC-V, пишут Ведомости. При этом в его разработке примут участие специалисты компании Yadro.

Если всё пойдёт по плану, то процессор будет готов уже к 2025 году. Ожидается, что им будут оснащаться компьютеры, работающие непосредственно в структурах самого Ростеха. Также CPU могут внедрить в подведомственные учреждения Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава.

Госкорпорация намерена продать 60 тыс компьютеров на базе новых процессоров уже в 2025 году. При этом выручить с них планируется около 7 млрд рублей.