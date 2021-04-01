Компьютеры
Сегодня в 17:27
Россия столкнулась с подорожанием гаджетов
Особенно это коснулось компьютерной техники
Как стало известно, за прошедший год в России сильно взлетели цены на электронику. Участники рынка заявляют о 20% подорожании гаджетов.
Более того, только за первый квартал текущего года цены на те же ноутбуки увеличились на 10%, пишут Ведомости. При этом такое подорожание коснулось и прочей компьютерной техники, в том числе и ПК.
Представители федерального ритейлера заявили, что со своей стороны российские продавцы не увеличивают маржинальную часть. Все повышения идут со стороны самих компанией-импортёров.
Отметим, что специалисты GfK подсчитали, что на сегодняшний день средняя цена компьютера в России составляет 730 долларов (54,3 тыс рублей). А год назад эта же цифры была на 20% ниже, что и говорит о соответствующем росте за прошедшие 12 месяцев.