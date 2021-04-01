Россия столкнулась с подорожанием гаджетов

Более того, только за первый квартал текущего года цены на те же ноутбуки увеличились на 10%, пишут Ведомости. При этом такое подорожание коснулось и прочей компьютерной техники, в том числе и ПК.

Представители федерального ритейлера заявили, что со своей стороны российские продавцы не увеличивают маржинальную часть. Все повышения идут со стороны самих компанией-импортёров.

Отметим, что специалисты GfK подсчитали, что на сегодняшний день средняя цена компьютера в России составляет 730 долларов (54,3 тыс рублей). А год назад эта же цифры была на 20% ниже, что и говорит о соответствующем росте за прошедшие 12 месяцев.