Россиянам посоветовали не пытаться спрятаться за режимами "инкогнито" в браузере

Компьютеры
Сегодня в 20:58
Россиянам посоветовали не пытаться спрятаться за режимами "инкогнито" в браузереОн создаёт иллюзию безопасности
Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности, представитель компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров. Он отметил, что на самом деле режим «инкогнито» не даёт полной безопасности и не обеспечивает анонимность, на которую рассчитывают пользователи.
Эксперт рассказал, что приватный режим может скрыть активность в Сети только в конкретный момент времени и в обычной ситуации. При необходимости провайдер может раскрыть данные о пользователе: географию Wi-Fi точки, место нахождения в момент работы за компьютером, часовой пояс, установленная OC и многие другие параметры. Потому что и провайдеры, и администраторы локальных сетей собирают информацию о пользователях.
По словам эксперта, не все браузеры соблюдают этичность и сообщают, что за пользователем могут следить даже при включённом «инкогнито». Предупреждают Google Chrome и Firefox, а Edge и Safari, напротив, умалчивают об этом.