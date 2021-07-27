Россиянам посоветовали не пытаться спрятаться за режимами "инкогнито" в браузере

Эксперт рассказал, что приватный режим может скрыть активность в Сети только в конкретный момент времени и в обычной ситуации. При необходимости провайдер может раскрыть данные о пользователе: географию Wi-Fi точки, место нахождения в момент работы за компьютером, часовой пояс, установленная OC и многие другие параметры. Потому что и провайдеры, и администраторы локальных сетей собирают информацию о пользователях.

По словам эксперта, не все браузеры соблюдают этичность и сообщают, что за пользователем могут следить даже при включённом «инкогнито». Предупреждают Google Chrome и Firefox, а Edge и Safari, напротив, умалчивают об этом.