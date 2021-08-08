Россиянам рассказали о необходимости менять пароли на рабочих компьютерах

По данным исследования, каждый шестой россиянин сталкивался с попыткой взлома рабочего компьютера. По мнению экспертов, это происходит из-за отсутствия в нашей стране кибергигиены — не соблюдаются элементарные правила безопасности. Пароли зачастую простые, их легко запомнить. К тому же многие сотрудники в устной или письменной форме делятся паролями и кодовыми фразами друг с другом или с начальством, оставляя их в почте, соцсетях или мессенджерах, Нередко личные и рабочие пароли совпадают. А 25% респондентов признались, что никогда не меняли пароль с момента установки.

Отмечается, что единственная возможность обезопасить себя и на личном, и на рабочем компьютере — регулярно менять пароль и никогда не делать его простым. В компаниях это жизненно важно: с переходом многих людей на удалённую работу, атаки хакеров будут всё прицельнее. И не менее важно хранить все пароли втайне даже от коллег.