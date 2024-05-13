Россиянам вернули возможность обновлять Windows и Office без сторонних инструментов

Ранее такие апдейты были недоступны для компьютеров с российскими IP-адресами. Изменение же политики Microsoft означает, что теперь россияне могут обновлять или скачивать ПО заново, не прибегая к стороннему софту или службам.

Например, Windows 11 23H2 и обновления для Office теперь могут быть загружены без дополнительных инструментов.

Представители ассоциации Руссофт подчеркнули, что это решение Microsoft связано с необходимостью сохранить позиции на важном для компании рынке России.

Так, например, редмондская корпорация до сих пор не заблокировала доступ к облачным продуктам для российских IT-компаний, несмотря на предыдущие заявления о таком намерении.