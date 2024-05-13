Россиянам вернули возможность обновлять Windows и Office без сторонних инструментов

Опубликовано 13 мая 2024, 09:40
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Россиянам вернули возможность обновлять Windows и Office без сторонних инструментовУра!
Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office без использования VPN.
Ранее такие апдейты были недоступны для компьютеров с российскими IP-адресами. Изменение же политики Microsoft означает, что теперь россияне могут обновлять или скачивать ПО заново, не прибегая к стороннему софту или службам.
Например, Windows 11 23H2 и обновления для Office теперь могут быть загружены без дополнительных инструментов.
Представители ассоциации Руссофт подчеркнули, что это решение Microsoft связано с необходимостью сохранить позиции на важном для компании рынке России.
Так, например, редмондская корпорация до сих пор не заблокировала доступ к облачным продуктам для российских IT-компаний, несмотря на предыдущие заявления о таком намерении.