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Компьютеры
Опубликовано 13 мая 2024, 09:40
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Россиянам вернули возможность обновлять Windows и Office без сторонних инструментов

Ура!
Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office без использования VPN.
Россиянам вернули возможность обновлять Windows и Office без сторонних инструментов
© Ferra

Ранее такие апдейты были недоступны для компьютеров с российскими IP-адресами. Изменение же политики Microsoft означает, что теперь россияне могут обновлять или скачивать ПО заново, не прибегая к стороннему софту или службам.

Например, Windows 11 23H2 и обновления для Office теперь могут быть загружены без дополнительных инструментов.

Представители ассоциации Руссофт подчеркнули, что это решение Microsoft связано с необходимостью сохранить позиции на важном для компании рынке России.

Так, например, редмондская корпорация до сих пор не заблокировала доступ к облачным продуктам для российских IT-компаний, несмотря на предыдущие заявления о таком намерении.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Office
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#Microsoft