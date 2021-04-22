Россияне начали массово скупать видеокарты и процессоры

В качестве причин подобной активности называются не только развитие игрового сектора, но и «рекордный рост курса биткоина». Он, по словам представителей компании, привлекает большое количество покупателей, желающих создать собственные домашние майнинг фермы.

Так, уже за первый квартал 2021 года продажи видеокарт увеличились в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост популярности процессоров — в 3 раза. У материнских плат — в 2,5 раза.

Что интересно, вырос и средний чек покупки компьютерного железа. В среднем за одну видеокарту люди теперь платят 32 969 рублей, за процессоры — 13 478 рублей, а за материнские платы — 8406 рублей.