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Компьютеры
Опубликовано 21 февраля 2024, 08:30
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Россияне начали отказываться от готовых настольных ПК и покупать самосборные

И в этом есть смысл
По данным Авито, в России наблюдается растущий интерес к самостоятельной сборке персональных компьютеров. Продажи таких устройств с 2022 по 2023 год выросли на 66%, при этом средняя цена составила 40 тыс рублей.

Этот тренд связан с экономической выгодой для потребителей. Сборка компьютера под заказ позволяет выбирать компоненты и собирать систему именно под индивидуальные требования клиента.

Так, сборка ПК из разнородных запчастей может быть более экономичным вариантом по сравнению с покупкой предварительно собранных компьютеров, особенно когда речь идет о высокопроизводительных системах.

Однако, по словам главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, это не единственная причина. Специалист отметил, что готовые ПК в магазинах могут быть низкого качества и содержать устаревшие компоненты:

Если подбирать комплектующие самостоятельно, доплата за сборку для офисного ПК составит скромные 3 тыс рублей, а для игрового ПК — 5 тыс рублей.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Эксперт также отметил, что в магазинах часто используются неликвидные процессоры старых поколений и дешевые блоки питания, что может привести к проблемам в работе компьютера.

Источник:Российская газета
Автор:Булат Кармак
Теги:
#компьютер
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#Россия