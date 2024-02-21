Россияне начали отказываться от готовых настольных ПК и покупать самосборные

Россияне начали отказываться от готовых настольных ПК и покупать самосборныеИ в этом есть смысл
Этот тренд связан с экономической выгодой для потребителей. Сборка компьютера под заказ позволяет выбирать компоненты и собирать систему именно под индивидуальные требования клиента.
Так, сборка ПК из разнородных запчастей может быть более экономичным вариантом по сравнению с покупкой предварительно собранных компьютеров, особенно когда речь идет о высокопроизводительных системах.
Однако, по словам главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, это не единственная причина. Специалист отметил, что готовые ПК в магазинах могут быть низкого качества и содержать устаревшие компоненты:
Если подбирать комплектующие самостоятельно, доплата за сборку для офисного ПК составит скромные 3 тыс рублей, а для игрового ПК — 5 тыс рублей.
Эксперт также отметил, что в магазинах часто используются неликвидные процессоры старых поколений и дешевые блоки питания, что может привести к проблемам в работе компьютера.