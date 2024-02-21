Россияне начали отказываться от готовых настольных ПК и покупать самосборные

Этот тренд связан с экономической выгодой для потребителей. Сборка компьютера под заказ позволяет выбирать компоненты и собирать систему именно под индивидуальные требования клиента.

Так, сборка ПК из разнородных запчастей может быть более экономичным вариантом по сравнению с покупкой предварительно собранных компьютеров, особенно когда речь идет о высокопроизводительных системах.

Однако, по словам главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, это не единственная причина. Специалист отметил, что готовые ПК в магазинах могут быть низкого качества и содержать устаревшие компоненты: