Россияне стали чаще заказывать сборку компьютеров в магазинах

Специалисты компании пришли к выводам, что основной причиной, из-за которой заинтересованность покупателей в собирании компьютеров по компонентам выросла, стало глобальное изменение на рынке компьютерных комплектующих: снижение цен на видеокарты, SSD-накопители и перераспределение доли крупных игроков в этом сегменте.

*”Эти три фактора сыграли важную роль в восстановление спроса на индивидуальную сборку ПК. В начале года мы зафиксировали признаки «оживления», и динамика на протяжении трех кварталов 2019 г. только подтвердила позитивные тенденции в сегменте. По нашим прогнозам, рост показателя продаж сохраниться и дальше, даже с учетом продолжающихся сложностей на рынке процессоров, – комментирует происходящее руководитель направления комплектующих и сборки ПК “Ситилинк” Алексей Русаков.