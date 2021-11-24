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Россиянин самостоятельно увеличил с 6 до 12 ГБ память видеокарты NVIDIA RTX 2060

И показал, есть ли от этого хоть какой-то толк

Со дня на день NVIDIA должна анонсировать «переиздание» модели RTX 2060. Основной фишкой обновления должна стать увеличенная вдвое память видеокарты. Но IT-гиганта опередил российский энтузиаст VIK-on.