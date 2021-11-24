Россиянин самостоятельно увеличил с 6 до 12 ГБ память видеокарты NVIDIA RTX 2060

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Россиянин самостоятельно увеличил с 6 до 12 ГБ память видеокарты NVIDIA RTX 2060И показал, есть ли от этого хоть какой-то толк
Со дня на день NVIDIA должна анонсировать «переиздание» модели RTX 2060. Основной фишкой обновления должна стать увеличенная вдвое память видеокарты. Но IT-гиганта опередил российский энтузиаст VIK-on.
Отечественный мастер опубликовал свежий ролик, в котором продемонстрировал собственную модификацию RTX 2060 с увеличенной вдвое видеопамятью. Более того, блогер протестировал получившийся адаптер в различных тестах, которые и показали, что 12 ГБ памяти не увеличивают его производительность.
По словам VIK-on, буст мощности может появиться только в каких-то узкоспециализированных задачах, которые требовательны к большому объёму памяти. К таковым, например, можно отнести рендеринг.
Напомним, что официальный анонс NVIDIA ожидается уже 7 декабря 2021 года. Правда, после публикации российского энтузиаста не совсем понятно, зачем ждать переиздания RTX 2060.
Источник: VideoCardz