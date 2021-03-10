Россиянин создал аналог ещё не вышедшей NVIDIA RTX 3070 Ti

Что интересно, проблема наблюдается как на Windows, так и на Linux. По мнению энтузиаста, её причиной является отсутствие необходимых драйверов от NVIDIA. А это значит, что как только компания представит RTX 3070 Ti (тоже с 16 ГБ памяти), у самопальной видеокарты россиянина также будет возможность работать без перебоев.