Компьютеры
Сегодня в 14:27
Россиянин создал аналог ещё не вышедшей NVIDIA RTX 3070 Ti
Удивительно, на что способны некоторые энтузиасты и фанаты
В сети появился видеоролик, в котором российский энтузиаст показал очень интересную разработку. Ему удалось «запустить» видеокарту NVIDIA RTX 3070 с 16 ГБ памяти. Таким образом он, в кустарных условиях, создал аналог ещё не вышедшей RTX 3070 Ti.
Оригинал ролика был залит на YouTube. В нём автор рассказывает и показывает, как с помощью замены чипов памяти и резисторов он смог добиться появления на свет RTX 3070 с 16 ГБ видеопамяти. При этом получившийся франкенштейн смог пройти тест 3D Mark, но по мере снижения нагрузки столкнулся с пропажей видеосигнала.
Что интересно, проблема наблюдается как на Windows, так и на Linux. По мнению энтузиаста, её причиной является отсутствие необходимых драйверов от NVIDIA. А это значит, что как только компания представит RTX 3070 Ti (тоже с 16 ГБ памяти), у самопальной видеокарты россиянина также будет возможность работать без перебоев.