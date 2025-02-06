RTX 3060 и RTX 4060 стали самыми популярными видеокартами в Steam на начало 2025 года

Лидером среди видеокарт остается RTX 3060 — на ней играет 5.06% пользователей. Однако ее популярность за месяц снизилась на 0.82%. На втором месте — RTX 4060 с долей 4.46 % (включая мобильную и десктопную версии).

Также в топе по-прежнему держатся GTX 1650 и RTX 4060 Ti.