RTX 3060 и RTX 4060 стали самыми популярными видеокартами в Steam на начало 2025 года

Опубликовано 06 февраля 2025, 07:081 мин.
RTX 3060 и RTX 4060 стали самыми популярными видеокартами в Steam на начало 2025 годаА 4К все еще остается нишевой историей
Valve подвела итоги января и обновила статистику железа в Steam.
Лидером среди видеокарт остается RTX 3060 — на ней играет 5.06% пользователей. Однако ее популярность за месяц снизилась на 0.82%. На втором месте — RTX 4060 с долей 4.46 % (включая мобильную и десктопную версии).
Также в топе по-прежнему держатся GTX 1650 и RTX 4060 Ti.
Windows 11 остается главной игровой ОС, но ее доля уменьшилась до 53.46% (минус 1.5% за месяц). А вот Windows 10 неожиданно прибавила — теперь ее используют 42.87% геймеров, на 0.48% больше, чем в декабре.
Игроки продолжают отдавать предпочтение разрешению 1080p — в нем играет 56.03% пользователей Steam. 2K выбирают 20.06%, а 4K пока остается нишевым вариантом — всего 4.08%.