RTX 3060 снова самая популярная видеокарта в Steam. RTX 5070 пока лишь на 37-м месте

На первое место вернулась видеокарта RTX 3060, сместив мобильную RTX 4060, которая лидировала в апреле. Теперь она на втором месте, а замыкает тройку десктопная RTX 4060. В пятерку также вошли GTX 1650 и RTX 4060 Ti.

Любопытно, что самая популярная видеокарта нового поколения Blackwell — GeForce RTX 5070 — пока лишь на 37-м месте. Это может быть связано с высокой ценой или ограниченным предложением на старте.