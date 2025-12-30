RTX 3070m — один из лучших вариантов для дешёвого настольного компьютера в 2026 г.Но брать её стоит не всем
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 9 7900X, оперативную память 32 ГБ DDR5 6400 МГц CL28, операционную систему Windows 11, видеокарту RTX 3070m.
Из игр тестировались такие, как Silent Hill 2, Silent Hill f, Doom: The Dark Ages, The Last of Us Part 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Kingdom Come: Deliverance II, Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Dying Light: The Beast, Spider-Man 2, Mafia: The Old Country, Hogwarts Legacy, Marvel Rivals, Escape from Tarkov, RUST, PUBG, "Мир Танков", DOTA 2, Counter-Strike 2.
В Silent Hill 2 со средним пресетом и разрешением 1080р Native средняя частота кадров составляла 60 к/с. Результаты с другими пресетами вы можете увидеть ниже на скриншоте.
Counter-Strike 2 шла со спортивными настройками графики. Все параметры были на Low и сглаживание MSAA x4. В среднем удалось в этой игре получить 540 к/с.
Со всеми замерами вы сможете ознакомиться ниже.
Вывод
Итак, кому же стоит брать RTX 3070m? Во-первых, тем, кто хочет сэкономить. Но только если цена около 12 тысяч рублей. Также покупайте эту видеокарту, если у вас есть опыт работы с BIOS и драйверами, есть запасная видеокарта или iGPU, нужна максимальная частота кадров за минимальные деньги, а также если вы энтузиаст и любитель чего-то экзотического.
Лучше не покупать RTX 3070m, если это ваша первая видеокарта б/у, вам нужны гарантия и стабильность, вы не готовы "копаться" с настройками и разбираться с драйверами, нервничаете при чёрном экране на ПК.
RTX 3070m в десктопном исполнении - любопытная модель за свою цену. Но нужно понимать, что это полная лотерея. Работать карточка может нормально, но её запуск и стабильность требуют возни с BIOS, а по производительности это уровень RTX 3060/3060 Ti, которая стоит немного дороже.