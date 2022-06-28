RTX 3080 перестали выпускать: её полностью заменит RTX 3080 Ti

Так, например, в Сети появилась информация о том, что NVIDIA RTX 3080 Ti настолько сильно подешевела, что компания решила отказаться от выпуска более «простой» модели — RTX 3080.

И в этом есть смысл — версия видеокарты с приставкой Ti продаётся дешевле 1000 долларов при рекомендованной цене в 1200 долларов.

Происходящее особенно интересно на фоне того, как ещё несколько месяцев назад рынок комплектующих для ПК жил в условиях тотального дефицита видеокарт. Причём тогда речь шла не только о доступных моделях по типу RTX 3050 или RTX 3060, но и флагманских, в том числе RTX 3080.