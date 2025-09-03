RTX 4060 оправдала звание «народной», став самой популярной видеокартой среди пользователей Steam

Среди карт нового поколения лидирует RTX 5070, которая набрала лишь 1,57%. У AMD самой распространённой остаётся Radeon RX 6600 (0,89%). Карты серии RX 9000 пока не попали в рейтинг.

Всего почти 75% всех дискретных видеокарт в Steam принадлежат NVIDIA, тогда как доля AMD ограничивается 17,32%.