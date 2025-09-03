RTX 4060 оправдала звание «народной», став самой популярной видеокартой среди пользователей Steam

Опубликовано 03 сентября 2025, 08:181 мин.
RTX 4060 оправдала звание «народной», став самой популярной видеокартой среди пользователей SteamИнтересная статистика
RTX 4060 закрепила за собой звание «народной» видеокарты, став самым популярным графическим ускорителем среди пользователей Steam.
Согласно свежему отчету Valve за август 2025 года, её установили 4,85% игроков. Совсем немного уступает настольная RTX 3060 (4,79%), а на третьем месте расположилась мобильная версия RTX 4060 с долей 4,62%.
Четвёртую строчку заняла старенькая GTX 1650 (3,07%), замкнула же топ-5 бюджетная RTX 3050 (3,04%).
Среди карт нового поколения лидирует RTX 5070, которая набрала лишь 1,57%. У AMD самой распространённой остаётся Radeon RX 6600 (0,89%). Карты серии RX 9000 пока не попали в рейтинг.
Всего почти 75% всех дискретных видеокарт в Steam принадлежат NVIDIA, тогда как доля AMD ограничивается 17,32%.