RTX 4090 подорожала в Китае в два раза из-за американских санкций

«Важно отметить, что эти ограничения, определённые в документах U.S. ECCN 3A090, определяют, что пропускная способность памяти не должна превышать 600 ГБ/с, а вычислительная мощность объединённого процессора не должна превышать 4800 TOPS. Поскольку эти правила предполагают агрегацию мощности всех процессоров, RTX 4090 попадает в категорию ограниченных», — сказано в материале портала Videocardz.

В Китае RTX 4090 первоначально была запущена в октябре 2022 года по цене 12999 юаней. Сейчас цены начинаются с 20000 юаней и на данный момент находятся в пределах 40000 юаней. Разумеется, повышение цен затронет многие другие страны, включая Россию. Сколько будут стоить RTX 4090 в нашей стране, пока неизвестно.