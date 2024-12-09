RTX 4090 в России подорожали свыше 300 тысяч рублей: в 2 раза от изначальной цены

Опубликовано 09 декабря 2024, 20:181 мин.
RTX 4090 в России подорожали свыше 300 тысяч рублей: в 2 раза от изначальной ценыУскорители подорожали из-за снятия с производства и распродажи запасов
В России произошло резкое подорожание видеокарт NVIDIA RTX 4090 — их цена превысила 300 000 рублей. Этот рост стоимости связан с тем, что компания NVIDIA прекратила производство данной модели, и магазины распродают оставшиеся запасы.
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На момент публикации, в российских магазинах видеокарты RTX 4090 можно найти по цене выше 300 000 рублей, что значительно превышает прежнюю стоимость. Это подорожание связано с ограничением доступности ускорителей и высоким спросом на оставшиеся товары на рынке.
Подорожание затронуло не только Россию. В мировом масштабе цены на RTX 4090 также значительно увеличились. На зарубежных сайтах ритейлеров стоимость этой видеокарты варьируется от 2499 до 3679 долларов.
В ближайшие месяцы ожидается выход новой линейки видеокарт RTX 50, что также влияет на стоимость старых моделей. Презентация новинок намечена на CES 2025, который пройдет с 7 по 11 января.