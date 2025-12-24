RTX 5050 сравнили с 5060 в 15 играх

Тестовый стенд включал видеокарты Colorful RTX 5050 Ultra W Duo OC и Gigabyte RTX 5060 Windforce, процессор Ryzen 7 9800x3D, матплату X870 Aorus Elite Wifi 7, оперативную память 64gb 32x2 Gskill Ripjaws M5 Neo RGB, накопитель Samsung 990 Pro 4TB, систему охлаждения Arctic Liquid Freezer III Pro RGB, блок питания Corsair RM850e, корпус LianLi LanCool 207 Digital.

Среди игр были Arc Raiders, Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Kingdom Come Deliverance 2, Assassin's Creed Shadows, Clair Obscur Expedition 33, The Last of Us Part 2, Monster Hunter Wilds, Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, CS 2, Borderlands 4, Escape From Tarkov, S.T.A.L.K.E.R 2, Red Dead Redemption 2.

Arc Raiders запускалась с пресетом Epic, DLAA Native, Frame Gen. Off, RT Static. В 1080р средняя частота кадров в ней составляла 80 к/с (RTX 5050) и 100 к/с (RTX 5060), в 1440р - 53 и 67 к/с соответственно.

Call of Duty: Black Ops 7 шла с графикой Extreme, DLAA Native, Frame Gen. Off. В разрешении Full HD средняя производительность равнялась здесь 69 к/с (5050) и 86 к/с (5060), в 1440р - 45 и 57 к/с соответственно.

Assassin's Creed Shadows тестировалась с пресетом Ultra High, DLAA, RT Low. Средний FPS в 1080р здесь составлял 35 к/с (5050) и 45 к/с (5060), в 1440р - 30 и 36 к/с соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом, No Upscaling, RT Off, FG Off средняя частота кадров в 1080р находилась на уровне 84 к/с (5050) и 105 к/с (5060), в 1440р - 49 и 63 к/с соответственно.

CS 2 запускалась с графикой Very High. В 1080р средняя производительность равнялась 173 к/с (5050) и 221 к/с (5060), в 1440р - 116 и 151 к/с соответственно.

S.T.A.L.K.E.R 2 шла с пресетом Epic, DLAA Native, FG Off. В Full HD здесь средний FPS составлял 50 к/с (5050) и 61 к/с (5060), в 1440р - 34 и 42 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 тестировалась c Vulkan API, пресетом Favor Quality. В разрешении 1080р средняя частота кадров здесь равнялась 78 к/с (5050) и 99 к/с (5060), в 1440р - 60 и 77 к/с соответственно.