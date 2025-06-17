RTX 5050M оказалась на 20% мощнее RTX 4050M

В тесте OpenCL видеокарта набрала 88 727 баллов, что на 19% выше результата RTX 4050M (порядка 74 500 баллов) и почти сопоставимо с RTX 4060M (89 206 баллов).

RTX 5050M работает на частоте до 2407 МГц и имеет 8 ГБ видеопамяти (фактически — 7,96 ГБ). Тип памяти пока не подтверждён, но предполагается, что это GDDR6 или GDDR7.