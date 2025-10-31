Компьютеры
Опубликовано 31 октября 2025, 08:00
1 мин.

RTX 5060 Ti 16 ГБ и 5070 стали самыми продаваемыми видеокартами в РФ к осени 2025 г.

И это не то чтобы удивительно
Сеть М.Видео зафиксировала резкий рост спроса на видеокарты. По итогам девяти месяцев 2025 года продажи графических ускорителей выросли на 50% в рублях и на 60% в штуках по сравнению с прошлым годом.
Лидерами стали модели нового поколения — NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ и RTX 5070, которые возглавили рейтинги продаж как в денежном, так и в количественном выражении.

Популярность этих карт объясняется высокой производительностью, энергоэффективностью и поддержкой технологий DLSS 4 и трассировки лучей. Среди хитов — MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16 ГБ, Palit RTX 5070 GamingPro 12 ГБ и MSI RTX 5060 Shadow 2X 8 ГБ. Они обеспечивают комфортную работу с играми, графикой и ИИ-приложениями.

По словам представителей М.Видео, пользователи всё чаще рассматривают покупку видеокарты как долгосрочную инвестицию в производительность, а спрос смещается в сторону среднего и продвинутого сегментов.

Рост продаж поддерживают новые модели линейки RTX 50XX и стабилизация цен на фоне устойчивого курса валют.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
