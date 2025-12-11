RTX 5070 сравнили с RX 9070 в конце 2025 г.

Тестовый стенд включал видеокарту Palit RTX 5070 Infinity 3/Sapphire Pulse RX 9070, процессор Ryzen 7 9800x3D, матплату X870 Aorus Elite Wifi 7, оперативную память 64 ГБ 32x2 Gskill Ripjaws M5 Neo RGB, накопитель Samsung 990 Pro 4TB, систему охлаждения Arctic Liquid Freezer III Pro RGB, блок питания Corsair RM850e, корпус LianLi LanCool 207 Digital.

Из игр запускались Arc Raiders, Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops, Kingdom Come Deliverance 2, Assassin's Creed Shadows, Clair Obscur Expedition 33, The Last of Us Part 2, Monster Hunter Wilds, Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, CS 2, Borderlands 4, Escape From Tarkov, S.T.A.L.K.E.R 2, Red Dead Redemption 2.

Call of Duty: Black Ops шла с пресетом Extreme, DLAA/FSR Native, Frame Gen. Off. Средняя частота кадров в ней в 1080р составила 128 к/с (5070) и 160 к/с (9070), в 1440р - 86 и 108 к/с соответственно, в 4К - 46 и 55 к/с соответственно.

Assassin's Creed Shadows запускалась с графикой Ultra High, DLAA/FSR Native, RT Low. В среднем удалось получить здесь в 1080р - 67 к/с (5070) и 73 к/с (9070), в 1440р - 58 и 63 к/с соответственно, в 4К - 40 и 43 к/с соответственно.

The Last of Us Part 2 тестировалась на настройках графики Very High, с DLAA/FSR Native, FG Off. Средняя производительность в этой игре в 1080р равнялась 129 к/с (5070) и 139 к/с (9070), в 1440р - 100 и 111 к/с соответственно, в 4К - 59 и 68 к/с соответственно.

В игре CS 2 с графикой Very High средняя частота кадров составляла в 1080р - 348 к/с (5070) и 455 к/с (9070), в 1440р - 246 и 243 к/с соответственно, в 4К - 124 и 121 к/с соответственно.

S.T.A.L.K.E.R 2 шла с пресетом Epic, DLAA/FSR Native, FG Off. В среднем в ней FPS в 1080р находился в районе 78 к/с (5070) и 83 к/с (9070), в 1440р - около 53 и 61 к/с соответственно, в 4К - примерно 29 и 34 к/с соответственно.