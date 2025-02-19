RTX 5070 Ti оказалась в руках у покупателя за пару дней до официального старта продаж

По его словам, он просто позвонил в магазин и узнал о наличии. Продавцы без лишних вопросов отправили устройство, несмотря на эмбарго.

RTX 5070 Ti должна поступить в продажу 20 февраля, но, судя по всему, некоторые ритейлеры не стали ждать.

Реддитор признался, что переплатил за карту, так как приобрёл версию с заводским разгоном, а не модель по рекомендованной цене.

В комментариях многие удивились такому везению, учитывая, что поставки видеокарт RTX 50-й серии остаются ограниченными с момента их релиза.

Впрочем, без драйверов для Windows карта пока фактически бесполезна, так что торопиться с покупкой не то чтобы стоило.