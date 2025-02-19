RTX 5070 Ti оказалась в руках у покупателя за пару дней до официального старта продаж

Опубликовано 19 февраля 2025, 07:411 мин.
RTX 5070 Ti оказалась в руках у покупателя за пару дней до официального старта продажНикогда такого не было и вот опять
Один из пользователей Reddit под ником Qwertz12 рассказал, что сумел купить видеокарту RTX 5070 Ti PRIME OC от Asus за несколько дней до официального запуска.
По его словам, он просто позвонил в магазин и узнал о наличии. Продавцы без лишних вопросов отправили устройство, несмотря на эмбарго.
RTX 5070 Ti должна поступить в продажу 20 февраля, но, судя по всему, некоторые ритейлеры не стали ждать.
Реддитор признался, что переплатил за карту, так как приобрёл версию с заводским разгоном, а не модель по рекомендованной цене.
В комментариях многие удивились такому везению, учитывая, что поставки видеокарт RTX 50-й серии остаются ограниченными с момента их релиза.
Впрочем, без драйверов для Windows карта пока фактически бесполезна, так что торопиться с покупкой не то чтобы стоило.