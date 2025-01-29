RTX 5070 Ti появится в продаже 20 февраля

Первоначально планировалось представить новинку 14 февраля, но из-за празднования Китайского Нового года релиз перенесли на следующую неделю.

Согласно обновленной информации, NVIDIA разделила запуск на две части: карты с рекомендованной ценой (MSRP) и модели с нестандартной стоимостью.

Первые обзоры MSRP-карт появятся 19 февраля, а уже на следующий день, 20 февраля, станут доступны обзоры нестандартных моделей, и они сразу поступят в продажу.

Отметим, что RTX 5070 Ti не получит версии Founders Edition, а это значит, что все доступные карты будут выпущены партнерами NVIDIA.

Пока неизвестно, когда NVIDIA представит RTX 5070 без приставки Ti. Однако уже сейчас геймеры проявляют большой интерес к этой серии, что может подтолкнуть AMD к ускоренному запуску конкурирующей линейки Radeon RX 9070.