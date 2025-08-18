RTX 5090 D v2 с 24 ГБ памяти оказалась почти сопоставима с RTX 5090 при меньшей цене

Китайское издание ITHome опубликовало обзор новинки. Оказалось, что главное ее отличие — уменьшенный объём и шина памяти (384 бит против 512 бит), что снизило пропускную способность до 1344 ГБ/с.

Что интересно, в тестах разница в производительности практически незаметна. Так, в 3DMark Time Spy новинка показала 48 870 баллов против 49 004 у 32-гигабайтной версии (отрыв всего 0,2%).