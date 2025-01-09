RTX 5090 оказалась не способна выжать 60 кадров в современных играх при 4K без DLSS

Например, в играх Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong с полной трассировкой лучей требуется включение DLSS 4, чтобы достичь плавной производительности.

DLSS 4, с функцией Multi Frame Generation, создаёт до трёх дополнительных кадров на каждый рендеренный, существенно повышая частоту кадров. Эта технология становится ключевым инструментом для работы с графически интенсивными проектами.