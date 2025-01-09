RTX 5090 оказалась не способна выжать 60 кадров в современных играх при 4K без DLSS

Опубликовано 09 января 2025, 08:401 мин.
RTX 5090 оказалась не способна выжать 60 кадров в современных играх при 4K без DLSSВот они, инновации
Даже такая мощная видеокарта, как NVIDIA RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7 и ценой $1999, испытывает сложности в поддержании 60 FPS в современных играх при 4K-разрешении без использования технологии DLSS.
Например, в играх Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong с полной трассировкой лучей требуется включение DLSS 4, чтобы достичь плавной производительности.
DLSS 4, с функцией Multi Frame Generation, создаёт до трёх дополнительных кадров на каждый рендеренный, существенно повышая частоту кадров. Эта технология становится ключевым инструментом для работы с графически интенсивными проектами.
Эксперты считают, что цель в виде 4K, 240 Гц и полной трассировки лучей остаётся больше теоретическим ориентиром, чем достижимой реальностью для большинства игроков.