RTX 5090 возглавила рейтинг лучших видеокарт от ComputerBase

В тестировании участвовали 29 актуальных моделей, проверенных в 16 современных ААА-играх, включая новые Borderlands 4, Cronos: The New Dawn, Dying Light: The Beast и Silent Hill f.

Основные испытания проводились в разрешении 1440p с акцентом как на классическую растеризацию, так и на трассировку лучей.

В обоих сценариях лидером стала GeForce RTX 5090, опередив ближайшего конкурента RTX 4090 на 9–14%. На третьем месте оказалась RTX 5080 с отставанием от флагмана на 20–26%. Далее следуют RTX 4080 и RTX 5070 Ti.