RTX 5090 возглавила рейтинг лучших видеокарт от ComputerBase

RTX 5090 возглавила рейтинг лучших видеокарт от ComputerBaseAMD в этот момент явно взгрустнула
В тестировании участвовали 29 актуальных моделей, проверенных в 16 современных ААА-играх, включая новые Borderlands 4, Cronos: The New Dawn, Dying Light: The Beast и Silent Hill f.
Основные испытания проводились в разрешении 1440p с акцентом как на классическую растеризацию, так и на трассировку лучей.
В обоих сценариях лидером стала GeForce RTX 5090, опередив ближайшего конкурента RTX 4090 на 9–14%. На третьем месте оказалась RTX 5080 с отставанием от флагмана на 20–26%. Далее следуют RTX 4080 и RTX 5070 Ti.
Среди решений AMD лучше всего показала себя Radeon RX 7900 XTX в растеризации, уступившая RTX 5090 около 35%. В рейтрейсинге лидером «красных» стала RX 9070 XT, обеспечившая примерно 66% мощности топа NVIDIA.
В разрешении 4K свыше 60 fps способны выдать лишь три карты — RTX 5090, RTX 4090 и RTX 5080.