RTX 5090D окажется даже слабее старой 4090DD

Опубликовано 28 ноября 2024, 08:151 мин.
RTX 5090D окажется даже слабее старой 4090DDИ это странно
NVIDIA GeForce RTX 5090 обещает впечатляющий прирост мощности, но её упрощённая версия RTX 5090D рискует стать слабее уже вышедшей RTX 4090D.
Инсайдер harukaze5719 поделился расчётами производительности, основываясь на показателе TPP (Total Processing Power). RTX 5090, по его данным, получит 21 760 ядер CUDA и тактовую частоту 3 ГГц в режиме Boost, что обеспечит около 8356 TPP — на 50% выше показателя RTX 4090 (5285 TPP).
Однако RTX 5090D, вероятно, потеряет поддержку вычислений FP8, что ограничит её задачи до стандартов FP16 и FP32. В этом случае её TPP составит лишь 2089 и 4178 соответственно, что ниже уровня RTX 4090D (4707 TPP).
Такие ограничения могут сделать RTX 5090D менее привлекательным выбором для высокопроизводительных задач. В итоге китайские разработчики продолжат скупать актуальную модель адаптера.