RTX 5090D окажется даже слабее старой 4090DD

Инсайдер harukaze5719 поделился расчётами производительности, основываясь на показателе TPP (Total Processing Power). RTX 5090, по его данным, получит 21 760 ядер CUDA и тактовую частоту 3 ГГц в режиме Boost, что обеспечит около 8356 TPP — на 50% выше показателя RTX 4090 (5285 TPP).

Однако RTX 5090D, вероятно, потеряет поддержку вычислений FP8, что ограничит её задачи до стандартов FP16 и FP32. В этом случае её TPP составит лишь 2089 и 4178 соответственно, что ниже уровня RTX 4090D (4707 TPP).

Такие ограничения могут сделать RTX 5090D менее привлекательным выбором для высокопроизводительных задач. В итоге китайские разработчики продолжат скупать актуальную модель адаптера.