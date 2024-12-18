RTX 50XX, много ИИ и Omniverse: NVIDIA проведет презентацию на CES 2025 с 7 по 10 января

Главным событием станет выступление основателя и CEO компании Дженсена Хуанга, которое пройдет 7 января в 5:30 по московскому времени.

В рамках него ожидается анонс нового поколения видеокарт RTX 50XX, прорывных решений в области искусственного интеллекта и Omniverse.

Выставочное пространство NVIDIA на CES предложит посетителям интерактивные демонстрации, охватывающие ИИ, робототехнику, автомобильные технологии и ускоренные вычисления.

Компания покажет, как её разработки трансформируют индустрии — от автономного транспорта до виртуальных миров и промышленной автоматизации.

Технологии NVIDIA также будут представлены на стендах партнёров, где акцент сделают на игровые решения и ИИ-инновации. Для участников подготовлена программа «Explore to Win» — квест с призами.