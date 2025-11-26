RTX 6000D для Китая оказалась урезанной: меньше ядер, памяти и ниже частоты

В новинке применён обрезанный кристалл Blackwell: 156 блоков SM вместо 188, что даёт около 19 968 CUDA‑ядер против 24 064 у обычной версии. Объём видеопамяти также уменьшен — с 96 ГБ до 84 ГБ. Тактовая частота снижена до 2430 МГц (у международной карты она превышает 2600 МГц).

В тесте Geekbench RTX 6000D набрала 390 656 баллов, что заметно ниже показателя полной модели. И разумеется жители Китая не спешат её покупать: участники рынка признают, что урезанные характеристики плохо подходят для современных нейросетей, а местные компании делают ставку на собственные чипы и параллельный импорт.