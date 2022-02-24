Руководители VK попали под санкции США: что теперь будет с соцсетью

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Руководители VK попали под санкции США: что теперь будет с соцсетьюНичего страшного
Генеральный директор соцсети VK Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента попал под санкции Министерства финансов США.
В пресс-службе соцсети сообщили об этом и отметили, что ни операционная деятельность, ни взаимодействие с партнёрами от этого не пострадают.
"Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнёрами. Компания продолжает работать в обычном режиме", — сказано в сообщении пресс-службы VK.
Источник: Прайм