Руководители VK попали под санкции США: что теперь будет с соцсетью

В пресс-службе соцсети сообщили об этом и отметили, что ни операционная деятельность, ни взаимодействие с партнёрами от этого не пострадают.

"Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнёрами. Компания продолжает работать в обычном режиме", — сказано в сообщении пресс-службы VK.