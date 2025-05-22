RX 9060 XT оказалась быстрее RTX 5060 Ti, но 8 ГБ памяти может всё испортить

В собственных тестах AMD показала преимущество новинки: RX 9060 XT оказалась примерно на 6% быстрее. Но есть нюанс — сравнение проводилось с версией RTX 5060 Ti, оснащенной всего 8 ГБ видеопамяти.

По мнению Hardware Unboxed, такая конфигурация — узкое место. Даже при хорошей производительности GPU, ограничение в 8 ГБ VRAM может испортить опыт в современных играх, особенно на высоких настройках.

Аналогичная ситуация уже была с RTX 4060 Ti — младшая версия привлекала ценой, но быстро устаревала. Стоит отметить при этом, что RX 9060 XT будет доступна как с 8 ГБ, так и с 16 ГБ видеопамяти. И именно старшую версию эксперты рекомендуют к покупке.

Тем более что 20-процентная разница в цене может с лихвой окупиться в долгосрочной перспективе.

На фоне недовольства вокруг условий тестирования RTX 5060 от NVIDIA, AMD не ограничивала доступ к драйверам и не диктовала параметры тестов.