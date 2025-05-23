Компьютеры
Опубликовано 23 мая 2025, 09:36
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RX 9060 XT представили в 12 вариантах — свои версии показали Acer, Asus и Sapphire

Варианты есть почти что на любой вкус
На выставке Computex 2025 AMD официально представила «народную» видеокарту Radeon RX 9060 XT, после чего партнёры компании мгновенно показали свои версии.
RX 9060 XT представили в 12 вариантах — свои версии показали Acer, Asus и Sapphire
© ComputerBase

Всего на старте анонсировано 12 моделей от Acer, Asus, Gigabyte, ASRock, PowerColor и Sapphire. В ближайшее время к ним присоединятся XFX и ещё одна модификация от PowerColor.

Acer предложила лаконичную двухвентиляторную карту Nitro OC — без RGB, без переключателя BIOS, но с выбором между 8 и 16 ГБ VRAM. ASRock показала две линейки: строгую чёрную Challenger и премиальную белую Steel Legend с подсветкой и третьим вентилятором. Обе — в вариантах на 8 и 16 ГБ.

Asus подготовила сразу три линейки: Dual (только 8 ГБ, 2 вентилятора), Prime (8/16 ГБ, 3 вентилятора) и TUF Gaming OC — топовая модель с улучшенным охлаждением, RGB и двойным BIOS.

RX 9060 XT представили в 12 вариантах — свои версии показали Acer, Asus и Sapphire
© ComputerBase

Gigabyte пока ограничилась одной моделью — Gaming OC с тремя вентиляторами и RGB, но, по слухам, готовит и более простые серии Eagle и Windforce. PowerColor выдала компактную Reaper и более крупную Hellhound с тройным кулером и поддержкой двойного BIOS. Также ожидается Red Devil.

Sapphire показала три карты: PULSE (2 вентилятора, 8/16 ГБ), белая PURE (только 16 ГБ), и топовая NITRO+ — 3 вентилятора, 2,7 слота, только 16 ГБ. XFX ещё держит интригу, но инсайдеры говорят о линейках Speedster SWFT и QICK с разным количеством вентиляторов и размерами.

Источник:ComputerBase
Автор:Булат Кармак
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