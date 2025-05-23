RX 9060 XT представили в 12 вариантах — свои версии показали Acer, Asus и Sapphire

Всего на старте анонсировано 12 моделей от Acer, Asus, Gigabyte, ASRock, PowerColor и Sapphire. В ближайшее время к ним присоединятся XFX и ещё одна модификация от PowerColor.

Acer предложила лаконичную двухвентиляторную карту Nitro OC — без RGB, без переключателя BIOS, но с выбором между 8 и 16 ГБ VRAM. ASRock показала две линейки: строгую чёрную Challenger и премиальную белую Steel Legend с подсветкой и третьим вентилятором. Обе — в вариантах на 8 и 16 ГБ.

Asus подготовила сразу три линейки: Dual (только 8 ГБ, 2 вентилятора), Prime (8/16 ГБ, 3 вентилятора) и TUF Gaming OC — топовая модель с улучшенным охлаждением, RGB и двойным BIOS.