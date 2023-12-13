Рынок компьютеров хотят оживить за счёт добавления ИИ во все устройства

Возможности для роста видят в 2024 году. В течение двух последних лет рынок компьютеров просел из-за общей экономической ситуации, а также из-за нежелания пользователей переходить на новые процессоры и, соответственно, другие гаджеты, поэтому в мире до сих множество компьютеров устаревших поколений.

В связи с этим вендоры хотят оживить рынок, а для этого начнут добавлять в компьютеры ИИ, благодаря внедрению чипов на базе архитектуры ARM от Nvidia, AMD, Qualcomm. Причём эти платформы становятся всё доступнее.

Производители обещают, что пользователи любых новых компьютеров, благодаря ИИ получат значительно больше, чем может дать архитектура х86.