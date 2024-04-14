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Компьютеры
Опубликовано 14 апреля 2024, 13:30
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Рынок ПК и ноутбуков вырос благодаря спросу на компьютеры Apple

И у компании самый высокий рост продаж
Аналитическая компания IDC в новом отчёте сообщила, что мировой рынок ПК и ноутбуков показал рост на 1,5%, и обусловлено это новым витком спроса на компьютеры Apple Mac.
Рынок ПК и ноутбуков вырос благодаря спросу на компьютеры Apple

© Apple

Исследование IDC показало, что сейчас видна тенденция к увеличению спроса на компьютеры после серьёзного проседания рынка, последовавшего за ажиотажем во время пандемии. Но говорить об устойчивом росте пока рано, однако это как минимум возобновление интереса покупателей к электронной продукции.

По компаниям также приведена статистика. Так, лидером продаж оказалась Lenovo с 13,7 млн проданных ПК и ноутбуков, HP продала 12 млн устройств, Dell — 9,3 млн. Четвёртое место досталось Apple с 4,8 млн проданных компьютеров, преимущественно MacBook. На пятом расположилась Acer, поставившая 3,7 млн устройств.

© Idc.com

Всего в мире продано 59,8 млн компьютеров. А показатель 1,5% — выше, чем в 2023 году.

Причём выше всего кривая поднялась именно у Apple, несмотря на четвёртое место: поставки Mac выросли на 14,6%. На фоне конкурентов это более серьёзный показатель: у тех же Dell и HP продажи пошли вниз.