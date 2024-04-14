Рынок ПК и ноутбуков вырос благодаря спросу на компьютеры Apple

Рынок ПК и ноутбуков вырос благодаря спросу на компьютеры AppleИ у компании самый высокий рост продаж
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Исследование IDC показало, что сейчас видна тенденция к увеличению спроса на компьютеры после серьёзного проседания рынка, последовавшего за ажиотажем во время пандемии. Но говорить об устойчивом росте пока рано, однако это как минимум возобновление интереса покупателей к электронной продукции.
По компаниям также приведена статистика. Так, лидером продаж оказалась Lenovo с 13,7 млн проданных ПК и ноутбуков, HP продала 12 млн устройств, Dell — 9,3 млн. Четвёртое место досталось Apple с 4,8 млн проданных компьютеров, преимущественно MacBook. На пятом расположилась Acer, поставившая 3,7 млн устройств.
Всего в мире продано 59,8 млн компьютеров. А показатель 1,5% — выше, чем в 2023 году.
Причём выше всего кривая поднялась именно у Apple, несмотря на четвёртое место: поставки Mac выросли на 14,6%. На фоне конкурентов это более серьёзный показатель: у тех же Dell и HP продажи пошли вниз.