Ryzen 5 7500F обошел Ryzen 5 8400F в играх — разница до 20% по тестам i2HARD

Оба чипа основаны на архитектуре Zen 4, имеют 6 ядер и 12 потоков, а также TDP 65 Вт, но у 7500F выше частоты, больше кэша и есть поддержка PCIe 5.0 x16.

В рабочих задачах процессоры показали примерный паритет, но в играх ситуация изменилась. Ryzen 5 7500F оказался быстрее во всех тестах, преимущество составило от 2 до 5% в большинстве проектов.