Ryzen 5 7500F обошел Ryzen 5 8400F в играх — разница до 20% по тестам i2HARD

Опубликовано 31 октября 2025, 14:151 мин.
Ryzen 5 7500F обошел Ryzen 5 8400F в играх — разница до 20% по тестам i2HARDПереплата того точно стоит
Команда i2HARD сравнила процессоры AMD Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F, чтобы выяснить, оправдана ли разница в цене между ними.
Оба чипа основаны на архитектуре Zen 4, имеют 6 ядер и 12 потоков, а также TDP 65 Вт, но у 7500F выше частоты, больше кэша и есть поддержка PCIe 5.0 x16.
В рабочих задачах процессоры показали примерный паритет, но в играх ситуация изменилась. Ryzen 5 7500F оказался быстрее во всех тестах, преимущество составило от 2 до 5% в большинстве проектов.
В более требовательных играх разрыв стал ощутимым: в Starfield он достиг 8%, а в Counter-Strike 2 — более 20%, что уже заметно влияет на игровой комфорт.
Эксперты i2HARD сделали вывод: Ryzen 5 7500F — оптимальный выбор для игрового ПК, и его наценка примерно в 3000 рублей по сравнению с 8400F полностью оправдана. В том числе более высокой производительностью и поддержкой современных технологий.