Ryzen 5600 стал лучшим процессором по соотношению цены к производительности на декабрь 2025 года по версии PCGH

Для рейтинга журналисты протестировали 27 моделей в 14 играх и пяти рабочих задачах.

Победителем стал Ryzen 5 5600 для платформы AM4. Несмотря на возраст, процессор показал отличную игровую и прикладную производительность при минимальной цене, что сделало его самым выгодным выбором на рынке.

Второе место занял Ryzen 5 7500F для AM5 — более современное решение с хорошим заделом на будущее. Третью строчку получил Core i5-14400F под LGA 1700.