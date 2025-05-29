Ryzen 7 9800X3D подешевел: лучший игровой процессор AMD продают ниже рекомендованной цены

Хоть это и незначительная скидка, сам факт её появления радует: процессор долгое время был в дефиците из-за высокого спроса у геймеров. Стоит напомнить, что 9800X3D считается одним из лучших игровых CPU на рынке.

Благодаря технологии 3D V-Cache, процессор на 8% быстрее предшественника 7800X3D и уверенно обходит конкурентов от Intel в игровых тестах. При этом чип остается энергоэффективным: 8 ядер, 16 потоков, TDP 120 Вт и возможность разгона без особых требований к охлаждению.

Процессор также получил встроенную графику Radeon, но для полноценного гейминга, конечно, стоит использовать дискретную видеокарту. С учётом падения цен и хорошей доступности, 9800X3D сейчас — один из самых выгодных вариантов для сборки мощного игрового ПК.