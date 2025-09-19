Ryzen 7 9800X3D поставил новый мировой рекорд, разогнавшись до 7,3 ГГц

Кроме самого рекорда, оверклокер протестировал систему в Cinebench 2024. На частоте 6,65 ГГц CPU набрал 1733 балла в однопоточном тесте, что на 29,5% выше стандартного результата при активированном PBO.

Таким образом, Ryzen 7 9800X3D подтвердил статус самого быстрого игрового процессора и продемонстрировал огромный разгонный потенциал платформы AM5, которая, по прогнозам, получит новые рекорды в ближайшие годы.