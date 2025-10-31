Ryzen 7 9800X3D признали самым быстрым игровым процессором 2025 г. по версии PC Builder

В опубликованном гиде автор отметил, что чип демонстрирует рекордную производительность в играх, превосходя конкурентов как по fps, так и по энергоэффективности.

Эксперт рекомендует сочетать Ryzen 7 9800X3D с видеокартами Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070 Ti или RTX 5080. При использовании более доступных GPU, вроде RX 9070 или RTX 5070, можно выбрать и более простой процессор — Ryzen 5 9600X.

Для комфортной работы в современных играх автор советует установить 32 ГБ оперативной памяти DDR5, отметив, что X3D-серия малочувствительна к частоте модулей.

Среди оптимальных материнских плат названы MSI Pro B850M-P и Asus TUF B650E-Plus, а в премиум-сегменте — решения Gigabyte AORUS X870 и MSI X870 Tomahawk.

PC Builder также рекомендует NVMe PCIe 4.0 SSD, блок питания с запасом мощности и башенный кулер среднего уровня. По словам автора, Ryzen 7 9800X3D стал идеальной основой для высокопроизводительных игровых ПК 2025 года.