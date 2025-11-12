Ryzen 7500F оказался на 30% мощнее Core i5-12400F в тесте в 12 играх

Опубликовано 12 ноября 2025, 07:151 мин.
Ryzen 7500F оказался на 30% мощнее Core i5-12400F в тесте в 12 играхЛучший за свою цену, получается
Авторы канала Hardware Unboxed сравнили процессоры Ryzen 7500F и Core i5-12400F в 12 современных играх при разрешении 1080p.
Для чистоты эксперимента оба чипа использовались с видеокартой RTX 5090. По результатам тестов Ryzen 7500F уверенно обошёл конкурента. В среднем он оказался на 20% быстрее при средних настройках графики и на 18% — при максимальных.
В отдельных играх, таких как Counter-Strike 2, Rainbow Six Siege, Mafia: The Old Country и Assetto Corsa Competizione, преимущество AMD достигало 30% и выше.
Эксперты пришли к выводу, что Ryzen 7500F сегодня является оптимальным выбором для сборки недорогого игрового ПК — он предлагает лучшую производительность и поддержку современной платформы AM5.