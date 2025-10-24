Ryzen 7600X3D стал самым энергоэффективных процессором на октябрь 2025 года по версии PC Games Hardware

Бюджетные Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 225F от Intel тоже показали достойные результаты — 1,807 и 1,694 fps/Вт соответственно.

А вот флагман AMD Ryzen 9950X3D оказался неожиданно неэффективным: всего 1,177 fps/Вт, что близко к показателям Core i5-14400F. Худшими стали Core i9-14900K и Core i7-14700K, с 0,7 и 0,612 fps/Вт соответственно.