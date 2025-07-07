Ryzen 9800X3D возглавил топ лучших игровых процессоров на июль 2025 года по версии Tom's Hardware

В лидеры вышел AMD Ryzen 7 9800X3D, отличающийся оптимальным соотношением цены и производительности. Среди достойных альтернатив упоминаются Ryzen 7 9700X и Intel Core i7-14700K.

В среднем сегменте лучшим решением стал Ryzen 5 9600X, предлагающий отличную производительность за разумные деньги. Также рассматриваются Ryzen 7 5700X3D (для платформы AM4) и Intel Core i5-14600K.

В категории топовых CPU для игр и рабочих задач без компромиссов лидирует Ryzen 9 9950X3D. Сторонникам Intel советуют проверенный Core i9-14900K, а не более свежий, но менее привлекательный Core Ultra 9 285K.

В бюджетной категории первенство удерживают Ryzen 5 5600 и Intel Core i5-12400, а также APU Ryzen 5 5600G и 8600G для сборок с интегрированной графикой.