Ryzen 9800X3D возглавил топ лучших игровых процессоров на июль 2025 года по версии Tom's Hardware

Опубликовано 07 июля 2025, 14:511 мин.
Ryzen 9800X3D возглавил топ лучших игровых процессоров на июль 2025 года по версии Tom's HardwareВарианты, как всегда, есть на почти любой кошелек
Авторитетное издание Tom's Hardware представило обновлённый рейтинг лучших игровых процессоров на июль 2025 года.
В лидеры вышел AMD Ryzen 7 9800X3D, отличающийся оптимальным соотношением цены и производительности. Среди достойных альтернатив упоминаются Ryzen 7 9700X и Intel Core i7-14700K.
В среднем сегменте лучшим решением стал Ryzen 5 9600X, предлагающий отличную производительность за разумные деньги. Также рассматриваются Ryzen 7 5700X3D (для платформы AM4) и Intel Core i5-14600K.
В категории топовых CPU для игр и рабочих задач без компромиссов лидирует Ryzen 9 9950X3D. Сторонникам Intel советуют проверенный Core i9-14900K, а не более свежий, но менее привлекательный Core Ultra 9 285K.
В бюджетной категории первенство удерживают Ryzen 5 5600 и Intel Core i5-12400, а также APU Ryzen 5 5600G и 8600G для сборок с интегрированной графикой.