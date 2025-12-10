Ryzen 9950X3D возглавил рейтинг лучших процессоров по версии PCGH на декабрь 2025 года

Главным выбором эксперты назвали Ryzen 9 9950X3D — самый мощный и универсальный чип для любых задач. Издание рекомендует отказаться от сборок на AM4 и LGA1700.

По их словам, апгрейда там ждать не стоит, а новый X3D-флагман дает максимум производительности на актуальной платформе.

Второе место получил Ryzen 7 9800X3D, который называют лучшим игровым процессором: он холодный, легко разгоняется и показывает топовый fps. Замыкает тройку Intel Core Ultra 9 285K — сбалансированный вариант для игр и рабочих задач.

Далее в рейтинге: Core Ultra 7 265K, Ryzen 9 9900X3D, энергоэффективный Core Ultra 5 235, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 9950X, Core Ultra 5 245K и игровой хит прошлых лет Ryzen 7 7800X3D.

Эксперты подчеркивают: X3D-чипы AMD вновь доминируют в играх, а Intel берет своё сочетанием цены и энергоэффективности.