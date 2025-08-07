Ryzen разрывает Intel в США: 88% выручки и первые 16 мест в чарте продаж Amazon

Согласно свежей статистике от TechEpiphany за июль 2025 года, 86,34% всех продаж CPU на американском Amazon пришлись на AMD, а её доля в выручке составила впечатляющие 88,13%.

Всего было реализовано около 67 000 чипов Ryzen, тогда как Intel удалось продать лишь порядка 10 600 процессоров.

Наибольшей популярностью пользовались восьмиядерные модели — их выбрали более 34 500 покупателей. Также высок спрос на 6-ядерные чипы — продано 21 500 таких CPU. В результате процессоры Ryzen заняли все первые 16 мест в чарте продаж Amazon США.