С каждой новой фоткой в Facebook* в домах Дании становится в прямом смысле теплее

Оденсе является первым городом в мире, который воспользовался инициативой Meta* по совместному использованию тепла, но он не одинок. Такие технологические титаны, как Amazon и Microsoft, вступают в игру, используя избыточное тепло своих центров обработки данных для обогрева университетов и даже целых кварталов. Это беспроигрышный вариант: Big Tech выполняют климатические обязательства, правительства получают выгоду для общества, а местные жители наслаждаются «дешевым теплом».

Однако не все согласны с этой идеей. Критики утверждают, что, несмотря на творческий подход к использованию избыточного тепла, растущее число дата-центров может создать нагрузку на «зеленый» переход, требуя больше энергии, чем прямые возобновляемые источники.

Тем не менее, пока что ваш просмотр социальных сетей может способствовать теплому вечеру в чьем-то доме.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена