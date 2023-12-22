С каждой новой фоткой в Facebook* в домах Дании становится в прямом смысле теплее

С каждой новой фоткой в Facebook* в домах Дании становится в прямом смысле теплееКак серверы Meta* обогревают дома
Оказывается, Meta*, гигант социальных сетей, ранее известный как Facebook*, еще и обогревает дома. Массивный центр обработки данных Meta* в Оденсе, Дания, с 2020 года незаметно направляет избыточное тепло, вырабатываемое его серверами, в городскую сеть централизованного теплоснабжения.
Оденсе является первым городом в мире, который воспользовался инициативой Meta* по совместному использованию тепла, но он не одинок. Такие технологические титаны, как Amazon и Microsoft, вступают в игру, используя избыточное тепло своих центров обработки данных для обогрева университетов и даже целых кварталов. Это беспроигрышный вариант: Big Tech выполняют климатические обязательства, правительства получают выгоду для общества, а местные жители наслаждаются «дешевым теплом».
Однако не все согласны с этой идеей. Критики утверждают, что, несмотря на творческий подход к использованию избыточного тепла, растущее число дата-центров может создать нагрузку на «зеленый» переход, требуя больше энергии, чем прямые возобновляемые источники.
Тем не менее, пока что ваш просмотр социальных сетей может способствовать теплому вечеру в чьем-то доме.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена