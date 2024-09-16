С миру по нитке: Польша выделит Intel почти около $2 млрд субсидий

Заместитель премьер-министра Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что Европейская комиссия дала «зеленый свет» на предоставление государственной помощи Intel. Сумма субсидии составит более 7.4 млрд злотых в период с 2024 по 2026 год.

Польша должна принять законодательство по предоставлению этих средств и официально уведомить Европейскую комиссию, прежде чем заключить окончательную сделку с Intel. Ожидается, что весь процесс завершится до конца года.

Эта инвестиция соответствует Европейскому закону о микросхемах, направленному на увеличение доли Европы на мировом рынке полупроводников до 20% к 2030 году. Проект Intel также включен в инвестиционный план на сумму €43 млрд.