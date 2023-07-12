Самая первая версия Windows 11 перестанет поддерживаться уже в октябре 2023 года

Это означает, что данная редакция ОС больше не будет получать обновления, включающие исправления уязвимостей и новые функции.

Отметим, что всё это справедливо по отношению к дебютной версии Windows 11, которая была выпущена в октябре 2021 года в нескольких изданиях: Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education.

Пользователям, использующим одну из указанных версий, рекомендуется посетить Центр обновления Windows и перейти на более новую версию системы, скачать которую можно бесплатно.

Следует также отметить, что с момента выпуска версии 22H2, Microsoft устранила множество недочётов и добавила различные новые функции.