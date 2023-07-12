Самая первая версия Windows 11 перестанет поддерживаться уже в октябре 2023 года

07:03, 12 июля 2023
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Самая первая версия Windows 11 перестанет поддерживаться уже в октябре 2023 годаУж как-то слишком быстро
Microsoft объявила, что уже 10 октября прекратит поддержку первой версии операционной системы Windows 11, известной как 21H2.
Это означает, что данная редакция ОС больше не будет получать обновления, включающие исправления уязвимостей и новые функции.
Отметим, что всё это справедливо по отношению к дебютной версии Windows 11, которая была выпущена в октябре 2021 года в нескольких изданиях: Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education.
Пользователям, использующим одну из указанных версий, рекомендуется посетить Центр обновления Windows и перейти на более новую версию системы, скачать которую можно бесплатно.
Следует также отметить, что с момента выпуска версии 22H2, Microsoft устранила множество недочётов и добавила различные новые функции.