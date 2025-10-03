Самой популярной видеокартой среди игроков в Steam стала мобильная RTX 4060

Лидером рейтинга стала мобильная видеокарта GeForce RTX 4060, которой пользуются 4,84% геймеров. На втором месте оказалась RTX 3060 (4,41%), а замыкает тройку уже настольная RTX 4060 с долей 4,25%. В топ также вошли RTX 3050 (3,07%), GTX 1650 (3,02%) и RTX 4060 Ti (2,92%).

Самой распространенной картой текущего поколения числится GeForce RTX 5070, занимающая лишь 18-ю позицию с 1,69%. Видеокарты AMD серии Radeon RX 9000 пока не отражены в статистике.