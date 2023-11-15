Samsung анонсировала карманный SSD-накопитель на 8 ТБ

Это самый большой объем памяти, доступный на рынке карманных SSD.

T5 EVO поддерживает скорость передачи данных USB 3.2 Gen 1 до 460 МБ/с, что значительно быстрее стандартных жестких дисков, хотя и медленнее, чем NVME SSD, такие как серии T7 и T9 от самой же Samsung.

T5 получил прямоугольный корпус, оснащенный зажимом для крепления к багажу и рюкзакам, а также резиновую поверхность для защиты от падений с высоты до шести футов.

Samsung также включила технологию Dynamic Thermal Guard для защиты от перегрева. SSD имеет размеры 95 мм в длину и 40 дюйма в ширину, а его вес составляет всего 85 грамм, что делает его идеальным для путешествий.

8-терабайтная версия T5 EVO SSD оценивается в $650 и доступна для покупки на веб-сайте Samsung. Также доступны версии на 2 ТБ и 4 ТБ по цене $190 и $350 соответственно.